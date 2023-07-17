С начала года международные партнеры выделили Украине более $23 млрд. для финансирования дефицита бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по итогам недели в Facebook.
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиарда долларов помощи — Шмигаль
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Международная помощь
По словам Шмыгаля, за первые шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступило 1 трлн. 302 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Расходы за это же время составили 1 триллион 784 млрд грн.
Международные партнеры с начала года выделили Украине более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета.
Приоритеты расходов
Премьер-министр отметил, что первым приоритетом расходов остается безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета. На втором месте — социальные программы. На них за шесть месяцев было выделено 231 млрд грн. Также среди основных программ расходов: медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.
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Кроме того, правительство уже выделило более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины.
«Для восстановления экономики продолжаем программу безвозвратных грантов еРабота. В пределах десятой волны подачи заявок по программе „Власна справа“ выделено 72 млн грн для 306 бизнесов. Всего с начала 2023 года победителями программы стали уже 2 800 предпринимателей, которым будут предоставлены гранты на 665 млн грн», — сообщил Шмыгаль.
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Але на саміті НАТО добре показали партнерам, головним донорам своє ставлення і справжнє лице!