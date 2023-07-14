Украина в этом году привлекла $3,87 миллиарда от международных партнеров на быстрое восстановление

Украина имеет немногим более трети необходимого международного финансирования на нужды быстрого восстановления в 2023 году в сумме $3,87 млрд из необходимых $14,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что есть определенное несоответствие между проектами, в которые хотят инвестировать партнеры и потребности. Именно поэтому сейчас украинская сторона и международные доноры проводят согласование перечня проектов восстановления и имеющихся ресурсов.

По его словам, из всех финансовых обязательств партнеров на восстановление Украины лишь $3,87 млрд соответствуют потребностям быстрого восстановления, которое оценивается в $14,1 млрд.

Читайте также: Всемирный банк и доноры выделяют Украине дополнительные $1,8 миллиарда на восстановление

В то же время Марченко подчеркнул, что скорейшее восстановление — ключевой приоритет, поскольку способствует созданию безопасных условий жизни для украинцев, а также экономическому восстановлению страны.

Приоритетные отрасли

Привлеченное финансирование в размере $3,87 млрд распределяется по приоритетным отраслям, а именно: