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15 июля 2023, 17:00 Читати українською

ЕС и ЕЦБ не могут прийти к соглашению о судьбе замороженных российских активов — Bloomberg

Европейский Союз не может прийти к соглашению с Европейским центральным банком о плане использовать доходы от более 200 млрд евро замороженных активов российского центробанка на восстановление Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский Союз не может прийти к соглашению с Европейским центральным банком о плане использовать доходы от более 200 млрд евро замороженных активов российского центробанка на восстановление Украины.
Фото: pixabay.com

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Представители исполнительной власти ЕС в четверг ответили президенте ЕЦБ Кристин Лагард на предупреждение банка о том, что меры против санкционных холдингов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности евро.

На саммите в Брюсселе в прошлом месяце лидеры ЕС договорились осторожно продолжать работу над планом неожиданного налогообложения прибыли, полученной от обездвиженных активов, при этом Еврокомиссия поначалу заявила, что выступит с предложением этим летом.

Однако, по словам одного чиновника, этот график продвинулся до летнего перерыва в работе Комиссии, поскольку ЕС и ЕЦБ расходятся, а теперь по двум позициям разделились и мнения стран-членов.

Комиссия отвергла аргументы ЕЦБ, заявив, что любой риск возник — и был оценен — когда активы были первоначально заблокированы в феврале 2022 года после вторжения россии в Украину, и до сих пор ни одно из этих опасений не оправдалось.

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Вариант неожиданного дохода не влияет на сами активы или какие-либо требования российского Центрального банка, а также не затрагивает роль ЕС в хранении ценных бумаг, сказал один из источников.

Эти разногласия проявились на встрече министров финансов еврозоны, на которой присутствовали Лагард и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Глава ЕЦБ заявила, что налог на неожиданную прибыль может взорвать евро и привести к переосмыслению среди владельцев резервов. Она отметила, что сумма, поставленная на карту, была намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

А также призвала к осторожности и напомнила, что любое решение должно приниматься только при поддержке стран «Большой семерки».

Замороженные активы могут принести около 3 млрд евро неожиданной прибыли, хотя, по некоторым оценкам, эта цифра может быть даже выше.

Более половины активов находятся в наличных и депозитах, тогда как значительное количество остальных — в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные по мере их погашения в ближайшие два-три года.

Источник: Минфин
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