Фонд госимущества сможет формировать отдельные пулы активов для приватизации

Фонд государственному имуществу Украины получил право формировать отдельные пулы государственных активов для дальнейшей приватизации. Об этом сообщает прессслужба ФГИУ.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства, утвердившего порядок формирования таких пулов. Теперь Фонд госимущества сможет формировать отдельные пулы государственных активов для дальнейшей приватизации.

«Основная цель внедрения нового механизма — повысить заинтересованность бизнеса инвестировать в государственные активы. Пулы привлекают больше внимания инвесторов, которые заинтересованы в реализации крупных проектов и могут вложить масштабные инвестиции», — говорится в сообщении.

Ранее ФГИУ выставлял на продажу государственные активы отдельными предприятиями.

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Как будут формироваться пулы

Пулы объектов приватизации будут формироваться из предприятий, работающих в одной отрасли экономики. Продукция одного из них может являться сырьем для другого. Это позволит приватизировать вертикально интегрированные бизнесы вместо покупки разрозненных объектов.

Такой механизм можно будет использовать как при малой, так и крупной приватизации.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд государственного имущества начинает приватизацию изъятых у российских олигархов активов. Первые торги по продаже аграрной компании «Инвестагро» пройдут 10 августа на Prozorro.Продажи.