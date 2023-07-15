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15 июля 2023, 15:04 Читати українською

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB прекращает поставки в россию

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в рф со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций. Об этом сообщает пресс-служба SLB.

Крупнейшая в мире компания по обслуживанию нефтяных месторождений SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в рф со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.
Фото: slb.com

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Такое решение является продолжением предварительного запрета SLB поставлять свою продукцию и технологии из США, Великобритании, ЕС и Канады в россию.

Отмечается, что SLB прекратит поставки в РФ со всех предприятий компании по всему миру в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.

«Начиная с марта 2022 года, SLB приняла добровольные меры для сворачивания своей деятельности в россии и объявила, что не будет осуществлять новые инвестиции в россию и не будет внедрять новые технологии, используемые в ее сервисном бизнесе. С тех пор компания продолжает выделять значительные ресурсы для обеспечение соблюдения и перевыполнения требований разных международных законов», — говорится в сообщении.

Кроме того, SLB очень серьезно относится к соблюдению законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания остается солидарной с международным сообществом в осуждении и призывах к прекращению войны в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло ведущую глобальную нефтепромышленную корпорацию SLB (бывшая Schlumberger) в перечень международных спонсоров войны из-за того, что, несмотря на вторжение рф в Украину, компания не только не осудила военные действия, а и расширяет свой бизнес в государстве-агрессоре.

Источник: Минфин
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