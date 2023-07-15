Дефицит внешней торговли товарами вырос в девять раз — Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2023 года выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $8,98 млрд с $1 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-маем 2022 года сократился на 15,6% - до $16,45 млрд, в то время как импорт вырос на 24,1% - до $25,42 млрд.

В мае 2023 года по сравнению с апрелем 2023 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 0,8% - до $3,22 млрд, а импорта — вырос на 2,8%, до $5,49 млрд.

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Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае 2023 года было отрицательным и составило $2,27 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,09 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2023 составил 0,65 (в январе-мае 2022 года — 0,95).

По данным Госстата, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.