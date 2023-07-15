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15 июля 2023, 9:17 Читати українською

Celsius оштрафовали на $4,7 млрд, Мэра Нью-Йорка уличили в тайном владении криптой: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC начала рассмотрение заявок на биткоин-ETF от BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments и WisdomTree

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла к рассмотрению заявки на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments и WisdomTree.

Действия SEC не означают, что заявления будут одобрены или отклонены. Ранее аналогичный процесс запустили по документам Bitwise.

15 июня BlackRock направила в SEC заявку на спотовый биткоин-ETF. Вслед за финансовым гигантом аналогичные запросы поступили от Valkyrie, Fidelity Investments, WisdomTree и Invesco.

По мнению аналитиков Bernstein, регулятор не сможет долго придерживаться своей отрицательной позиции по отношению к спотовым ETF на базе первой криптовалюты.

ETF (exchange-traded fund) — это инвестиционный фонд, который отслеживает цену базового актива или индекса. Создают ETF специализированные компании. Они же ими управляют и ведут отчетность. Крупнейшие операторы ETF в мире — BlackRock, Vanguard, State Street, Invesco, iShares и Charles Schwab.

Биткоин-ETF работает аналогичным образом — цена одной акции биржевого фонда будет колебаться в зависимости от цены биткоина. Но вместо того, чтобы торговать на криптовалютной бирже, ETF торгует на традиционной фондовой бирже.

В Индонезии планируют запустить национальную платформу для торговли криптовалютами уже в этом месяце — СМИ

Власти Индонезии планируют запустить национальную платформу для торговли криптовалютами в июле 2023 года. Об этом сообщает местное агентство Tempo.

Агентство по регулированию торговли товарными фьючерсами страны (BAPPEBTI) разрешит операции с цифровыми активами только через государственную площадку.

«Мы согласовали правила работы биржи. Принцип KYC (знай своего клиента) там регламентирован», — отметили в BAPPEBTI.

Регулятор также провел тесты системной интеграции между трейдерами, биржами, клиринговой палатой и депозитарием. Агентство направило в Минторговли Индонезии уведомление о своих планах — в случае одобрения регулятор подпишет разрешение, которое предоставит лицензированным трейдерам месяц на присоединение к платформе.

Изначально криптобиржу собирались открыть в 2021 году, однако проект отложили.

Власти США назначили штраф криптобанкроту Celsius в размере $4,7 миллиарда

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила об урегулировании претензий к Celsius Network. Соглашение предусматривает выплату криптолендинговой платформой $4,7 млрд.

Согласно сообщению, Celsius и ее дочерним компаниям «навсегда запрещено предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода любых активов».

«Celsius рекламировала новую бизнес-модель, но занималась старомодным мошенничеством», — говорится в заявлении.

Комиссия обвинила компанию в предоставлении необеспеченных кредитов на сумму $1,2 млрд и ложных заявлениях о возможности вывести депозиты в любое время, а также достаточных резервах для выполнения обязательств.

«Celsius не только не обеспечила защиту средств клиентов в криптовалюте, но и незаконно присвоила эти депозиты на общую сумму более $4 млрд. Компания использовала потребительские депозиты для финансирования своей деятельности, выплаты вознаграждений другим клиентам, заимствования у других учреждений и осуществления высокорискованных инвестиций, которые, как признавала сама компания, часто приводили к убыткам», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что судебное решение о выплате $4,7 млрд будет приостановлено, чтобы позволить Celsius вернуть оставшиеся средства пользователям в рамках процедуры банкротства.

Google разрешил продажу NFT в приложениях Play Store

Магазин приложений Google Play объявил о серьезных изменениях в политике — теперь разработчики смогут добавлять цифровые активы, в том числе NFT, в свои программы и игры в магазине Play Store.

Компании, которые решат предложить возможность зарабатывать, покупать или продавать NFT, должны будут указать в Play Console, что в приложении имеются элементы на основе блокчейна.

Нововведение позволит партнерам переосмыслить «традиционные игры с пользовательским контентом» и повысить «лояльность пользователей за счет уникальных вознаграждений NFT», заявили в компании.

«Мы рады видеть процветание творческих возможностей в приложениях и помогать разработчикам расширять бизнес», — отметили в Google.

Мэра Нью-Йорка уличили в тайном владении криптоактивами

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не включил в форму раскрытия финансовой информации данные о доходах и собственности на криптовалюты. Об этом сообщает CNBC.

Журналисты обратили внимание на несоответствие данных, указанных Адамсом при подаче ежегодной обязательной финансовой формы в Совет по урегулированию конфликтов интересов.

Представитель мэра Фабьен Леви сообщил, что Адамс не указал свои доли в биткоинах и эфире, потому что неправильно понял заданный в отчетной форме вопрос и полагал, что тот относится только к владению ценными бумагами.

Мэр Нью-Йорка обещает в ближайшее время внести поправки в свою форму раскрытия финансовой информации, включив туда данные о праве собственности на криптоактивы.

Представитель мэра отказался предоставлять СМИ сведения о стоимости криптовалютных активов, принадлежащих Эрику Адамсу.

Источник: Минфин
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