За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3 837,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
За первое полугодие в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 3,8 миллиарда
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Из этой суммы:
- 3 026,1 млн грн — поступили от реализации имущества,
- 437,9 млн грн — от погашения кредитов,
- 76,8 млн грн — от аренды имущества,
- 36,8 млн грн — от погашения ценных бумаг,
- 259,7 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства
и т. п.).
В частности, в июне 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 595,2 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 467,9 млн грн, в том числе:
- 200,8 млн. грн. из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»;
- 164,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
- 55,7 млн грн — АО АКБ «Аркада»;
- 42,9 млн грн — АО «Мегабанк»;
- 2,6 млн грн — АО «Банк Сич».
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Кроме того, в июне 83,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 11,2 млн грн — от аренды имущества, 32,5 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства
В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
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