За первое полугодие в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 3,8 миллиарда

За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3 837,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Из этой суммы:

3 026,1 млн грн — поступили от реализации имущества,

437,9 млн грн — от погашения кредитов,

76,8 млн грн — от аренды имущества,

36,8 млн грн — от погашения ценных бумаг,

259,7 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В частности, в июне 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 595,2 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 467,9 млн грн, в том числе:

200,8 млн. грн. из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»;

164,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;

55,7 млн грн — АО АКБ «Аркада»;

42,9 млн грн — АО «Мегабанк»;

2,6 млн грн — АО «Банк Сич».

Читайте также: Фонд гарантирования продал активы бывших «дочек» российских банков более чем на 3 миллиарда

Кроме того, в июне 83,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 11,2 млн грн — от аренды имущества, 32,5 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».