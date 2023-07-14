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14 июля 2023, 14:07 Читати українською

За первое полугодие в банки в управлении Фонда гарантирования поступило более 3,8 миллиарда

За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3 837,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

За первое полугодие 2023 года сумма поступления средств в банки в управлении Фонда гарантирования вкладов составила 3 837,2 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Из этой суммы:

  • 3 026,1 млн грн — поступили от реализации имущества,
  • 437,9 млн грн — от погашения кредитов,
  • 76,8 млн грн — от аренды имущества,
  • 36,8 млн грн — от погашения ценных бумаг,
  • 259,7 млн грн — другие источники (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В частности, в июне 2023 года поступления средств в банки под управлением Фонда составили 595,2 млн грн. Больше всего средств поступило от реализации имущества — 467,9 млн грн, в том числе:

  • 200,8 млн. грн. из которых получено от продажи активов АО «МР Банк»;
  • 164,5 млн грн — АО «Проминвестбанк»;
  • 55,7 млн грн — АО АКБ «Аркада»;
  • 42,9 млн грн — АО «Мегабанк»;
  • 2,6 млн грн — АО «Банк Сич».

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Кроме того, в июне 83,5 млн грн банки получили от погашения кредитов, 11,2 млн грн — от аренды имущества, 32,5 млн грн — из других источников поступления (корсчета, исполнительные производства и т. п.).

В ФГВФЛ напомнили, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Источник: Минфин
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