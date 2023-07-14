В Украине Рождество будут праздновать 25 декабря: Рада изменила даты трех государственных праздников

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 9431 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающих изменение дат трех праздничных дней — Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.