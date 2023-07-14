Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 9431 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающих изменение дат трех праздничных дней — Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
В Украине Рождество будут праздновать 25 декабря: Рада изменила даты трех государственных праздников
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За соответствующее решение проголосовал 241 нардеп.
Отмечается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия».
Новые даты государственных праздников
- 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
- 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда почитается память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
«Этот закон подпишут после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля», — отметил Железняк.
Источник: Минфин
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