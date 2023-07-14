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14 июля 2023, 12:25 Читати українською

В Украине Рождество будут праздновать 25 декабря: Рада изменила даты трех государственных праздников

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 9431 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающих изменение дат трех праздничных дней — Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 9431 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающих изменение дат трех праздничных дней — Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.
Фото: openforchristmas.com

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За соответствующее решение проголосовал 241 нардеп.

Отмечается, что целью законопроекта является «отказ от российского наследия».

Новые даты государственных праздников

  • 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
  • 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда почитается память святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;
  • 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

«Этот закон подпишут после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля», — отметил Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kaleso
Kaleso
14 июля 2023, 13:39
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Ото собі і святкуйте
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