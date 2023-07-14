Украине в течение следующих 10 лет придется дополнительно привлечь 4,5 млн. работников на рынок труда, чтобы осуществить послевоенное восстановление. Такой прогноз дало Министерство экономики по итогам семинара с Международной организацией по миграции и Международной организацией труда.
Украине в течение следующих 10 лет придется привлечь 4,5 млн новых работников — Минэкономики
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В Минэкономики отметили, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критичной.
Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления.
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«Восстановление рынка труда — это не следствие победы, это путь к победе», — заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Комментарии - 2
и увеличения производительности труда
бездельниками из Минэкономики
не рассматриваются от слова вообще.
Так может их первыми отправить на рынок
труда для приобщения к «эпохе восстановления».