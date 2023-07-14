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14 июля 2023, 13:04 Читати українською

Украине в течение следующих 10 лет придется привлечь 4,5 млн новых работников — Минэкономики

Украине в течение следующих 10 лет придется дополнительно привлечь 4,5 млн. работников на рынок труда, чтобы осуществить послевоенное восстановление. Такой прогноз дало Министерство экономики по итогам семинара с Международной организацией по миграции и Международной организацией труда.

Украине в течение следующих 10 лет придется дополнительно привлечь 4,5 млн. работников на рынок труда, чтобы осуществить послевоенное восстановление.
Фото: freepik.com

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В Минэкономики отметили, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критичной.

Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления.

Читайте также: Рынок труда в Украине: Кого ищут работодатели и какую зарплату предлагают

«Восстановление рынка труда — это не следствие победы, это путь к победе», — заявила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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wijamit390
wijamit390
14 июля 2023, 13:42
#
Опять зрада! Да что ж такое !?
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Qwerty1999
Qwerty1999
14 июля 2023, 13:59
#
Жаль, что варианты повсеместной автоматизации
и увеличения производительности труда
бездельниками из Минэкономики
не рассматриваются от слова вообще.

Так может их первыми отправить на рынок
труда для приобщения к «эпохе восстановления».
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