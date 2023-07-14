Из россии ушел японский производитель грузовиков Isuzu Motors — СМИ

Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd. ушел с российского рынка, поскольку не смог возобновить производство после остановки из-за войны в Украине. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на ознакомленный источник.

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Отмечается, что компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers, купившему завод Isuzu из около 200 сотрудников.

По данным агентства, Isuzu была вынуждена остановить производство в России в марте 2022 года после того, как российское вторжение в Украину нарушило поставки запчастей.

Это привело к тому, что производитель грузовиков зафиксировал особый убыток в размере 1,7 миллиарда иен ($12 млн) в финансовом году, который закончился в марте. В ноябре 2022 года компания заявила, что рассматривает возможность выхода с российского рынка.

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Производство Isuzu в рф

Начавшееся в 2008 году производство автомобилей Isuzu в россии до войны составило лишь 1% от общего объема производства коммерческих грузовиков компании в мире.

По данным Isuzu, в 2021 году российское подразделение изготовило около 3 700 автомобилей.