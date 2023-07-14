Курс валют на 14 июля: евро продолжает дорожать

В пятницу, 14 июля, курс доллара на наличном рынке в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар не изменился. Курс евро вырос на 14 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,20, евро — 41,15−41,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,99−41,39 грн/евро.

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