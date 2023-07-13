В Украине появится государственный реестр санкций

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8392 о создании государственного реестра санкций. Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых на своей странице в Facebook .

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«Это очевидная вещь — для того, чтобы требовать надлежащего соблюдения санкционных ограничений должен быть официальный источник, обеспечивающий возможность быстрой проверки применения санкций. Все так, но — не точно. До сих пор единой публичной базы санкций не существовало — банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои — все выкручивались как могли», — написала она.

По ее словам, движущей силой по созданию такой базы стало Министерство юстиции Украины. Комитет Верховной Рады по правовой политике поддержал и обеспечил надлежащее рассмотрение, обсуждение и продвижение законопроекта в Раде.

Также в разработке и сбалансировании проекта законы приняли участие СНБО и Высший антикоррупционный суд.

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