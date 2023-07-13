Рада разрешила беременным женщинам работать до самих родов

Верховная Рада приняла законопроект № 9271 , позволяющий женщинам уходить в отпуск по беременности позже, чем за 70 дней до прогнозируемой даты родов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Закон определяет право работающих женщин в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию начинать отпуск по беременности и родам позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. А фактически — работать до самих родов.

«По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний часть отпуска продолжительностью 70 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов», — отмечается в законе.

При этом общая продолжительность отпуска не изменится.

Например, женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней — после, а общая продолжительность отпуска останется неизменной — 126 дней.

В случае если женщина не хочет начинать этот отпуск позже или есть медицинские противопоказания, законопроект предусматривает возможность оставить в силе нынешнее «стандартное» распределение дней отпуска до и после родов.

«Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работу», — прокомментировал закон Железняк.