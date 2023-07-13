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13 июля 2023, 16:04 Читати українською

Укрзализныця зарегистрировала железнодорожного оператора для работы на европейском рынке

Укрзализныця зарегистрировала железнодорожного оператора под названием Ukrainian Railways Cargo Poland, который будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Укрзализныця зарегистрировала железнодорожного оператора под названием Ukrainian Railways Cargo Poland, который будет осуществлять перевозку по Украине и европейским странам.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Сегодня европейское направление железнодорожных перевозок для Украины — это вопрос быстрой логистики и поддержки украинской экономики. Создание европейского оператора позволит значительно улучшить управление грузоперевозками по европейскому направлению. Параллельно модернизируем пограничную инфраструктуру, увеличивая ее пропускную способность», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Чем будет заниматься Ukrainian Railways Cargo Poland

Планируется, что Ukrainian Railways Cargo Poland на первом этапе работы будет заниматься следующим:

  • предоставление комплексной услуги грузоперевозок,
  • координация работы с европейскими операторами, грузовладельцами, пограничными переходами,
  • контроль подвижного состава общества за границей.

Отмечается, что долгосрочная стратегия работы международного подразделения находится на финальной стадии разработки и будет утверждена в ближайшее время наблюдательным советом Укрзализныци.

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«Интегрируем систему грузовых железнодорожных перевозок Украины в европейское пространство и начинаем развитие полноценного оператора грузовых перевозок на территории стран Евросоюза. Главным принципом работы нашего международного подразделения будут тесные связи с иностранными партнерами, прозрачность и конкуренция для достойного представления Укрзализныци на международной арене», — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Источник: Минфин
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