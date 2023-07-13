Рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ за основу поддержали 268 нардепов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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В пояснительной записке законопроекта со ссылкой на исследование ученых говорится, что каннабис целесообразно применять при:

неврологических заболеваниях, таких как рассеянный склероз, эпилепсия;

заболеваниях пищеварительного тракта и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД;

наркотической зависимости и проблемах психического характера (по предварительным доказательствам, эффективное использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов и алкоголя, а также для преодоления тревоги, ПТСР и нарушения сна);

хронической боли невропатического происхождения;

паллиативной помощи (например, для облегчения комплекса симптомов онкобольных).

В законопроекте говорится, что культивированием каннабиса смогут заниматься юридические лица всех форм собственности при наличии лицензии и в пределах установленных Кабмином квот.

Разрабатывать новые наркотические средства могут научные учреждения (государственной, коммунальной или частной формы собственности при наличии лицензии) исключительно для применения в медицинских целях, а также для научной деятельности.

Законопроект предусматривает, что продавать лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, можно будет в аптеках всех форм собственности при наличии лицензии. Купить такие средства можно будет исключительно по электронному рецепту врача.

Международный комитет по контролю за наркотиками при ООН в отчете от 2019 года отмечал необходимость доступности лекарств, содержащих наркотические вещества, в соответствии с требованиями международного права. А это в свою очередь включает разрешение на использование конопли в медицинских и научно-исследовательских целях.

Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости в 2018 году обновил рекомендации по использованию конопли в медицине. Такие выводы дали толчок к легализации применения каннабиса в медицинских и научных целях.

Использование каннабиса в медицине разрешено в 56 странах мира, в том числе Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.