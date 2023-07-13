Рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 июля 2023, 15:35 Читати українською

Рада приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 7457 о легализации медицинского каннабиса. Документ за основу поддержали 268 нардепов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 7457 о легализации медицинского каннабиса.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В пояснительной записке законопроекта со ссылкой на исследование ученых говорится, что каннабис целесообразно применять при:

  • неврологических заболеваниях, таких как рассеянный склероз, эпилепсия;
  • заболеваниях пищеварительного тракта и побочных эффектов, связанных с лечением ВИЧ/СПИД;
  • наркотической зависимости и проблемах психического характера (по предварительным доказательствам, эффективное использование каннабиса в качестве заместительной терапии для опиоидов, стимуляторов и алкоголя, а также для преодоления тревоги, ПТСР и нарушения сна);
  • хронической боли невропатического происхождения;
  • паллиативной помощи (например, для облегчения комплекса симптомов онкобольных).

В законопроекте говорится, что культивированием каннабиса смогут заниматься юридические лица всех форм собственности при наличии лицензии и в пределах установленных Кабмином квот.

Разрабатывать новые наркотические средства могут научные учреждения (государственной, коммунальной или частной формы собственности при наличии лицензии) исключительно для применения в медицинских целях, а также для научной деятельности.

Законопроект предусматривает, что продавать лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, можно будет в аптеках всех форм собственности при наличии лицензии. Купить такие средства можно будет исключительно по электронному рецепту врача.

Международный комитет по контролю за наркотиками при ООН в отчете от 2019 года отмечал необходимость доступности лекарств, содержащих наркотические вещества, в соответствии с требованиями международного права. А это в свою очередь включает разрешение на использование конопли в медицинских и научно-исследовательских целях.

Европейский мониторинговый центр по наркотикам и наркотической зависимости в 2018 году обновил рекомендации по использованию конопли в медицине. Такие выводы дали толчок к легализации применения каннабиса в медицинских и научных целях.

Использование каннабиса в медицине разрешено в 56 странах мира, в том числе Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Израиль, Великобритания, США и Канада.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Strain
Strain
13 июля 2023, 17:01
#
Логичный шаг на основе исследований и мировой практики.
Но старушка Тимошенко сказала, что теперь все будут на полях крутить косяки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами