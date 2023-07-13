Курс валют на 13 июля: евро ушел вверх

В четверг, 13 июля, курс доллара на наличном рынке не изменился. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро вырос на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,70 грн, а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,23−37,25, евро — 41,00−41,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,78−41,17 грн/евро.

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