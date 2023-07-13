Инфляция в США достигла самого низкого уровня за более чем два года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% по отношению к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась в сравнении с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Об этом сообщает Financial Times.

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При этом аналитики ожидали инфляцию на уровне 3,1%.

Цены на энергоносители в июне сократились на 16,7% после понижения на 11,7% в мае, тогда как цены на пищевые продукты в июне поднялись на 5,7% после повышения на 6,7% месяцем ранее.

По отношению к предыдущему месяцу индекс CPI в июне увеличился на 0,2% (в мае рост составил 0,1%). Аналитики предполагали рост на 0,3%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продовольствия и энергоносителей замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. В то время как предполагался рост на 5%. В ежемесячном исчислении показатель увеличился на 0,2% после роста на 0,4% месяцем ранее, рынок ожидал повышения на 0,3%.

Reuters считает, что замедление инфляции происходит недостаточно быстро, поэтому Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, вернется к повышению ключевой ставки на следующем заседании.

Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом месяце ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5−5,25% годовых. Федеральная резервная система сделала паузу после агрессивной серии повышений ключевой ставки с 1980-х годов.