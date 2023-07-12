Европейское банковское управление выпустило рекомендации для эмитентов стейблкоинов

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Документ призывает компании подготовить бизнес для соответствия утвержденному 20 апреля законодательству, которое вступит в силу 30 июня 2024 года.

«Заявление призвано стимулировать своевременные подготовительные действия к MiCA для снижения рисков потенциально разрушительных и резких изменений бизнес-модели на более позднем этапе, а также для содействия сближению с надзорными органами и обеспечения защиты потребителей», — говорится в пресс-релизе.

Выпускающим стейблкоины организациям нужно:

обеспечить полное раскрытие информации для клиентов;

представить публичную бизнес-модель;

наладить эффективную систему управления, включая менеджмент рисков;

создать механизм выкупа и иметь достаточные резервы;

зарегистрироваться в EBA.

В ведомстве отметили, что рекомендации для эмитентов пока носят добровольный характер, однако до начала действия закона не гарантируется и защита инвесторов.

«Напоминаем, что до вступления в силу MiCA стейблкоины и токены электронных денег не являются регулируемыми инструментами, и поэтому потребители еще не пользуются правами и средствами защиты, изложенными в нем», — добавило EBA.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA.