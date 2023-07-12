Европейское банковское управление (EBA) опубликовало «руководящие принципы» для эмитентов стейблкоинов в рамках нормативно-правовой базы MiCA.
Европейское банковское управление выпустило рекомендации для эмитентов стейблкоинов
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Документ призывает компании подготовить бизнес для соответствия утвержденному 20 апреля законодательству, которое вступит в силу 30 июня 2024 года.
«Заявление призвано стимулировать своевременные подготовительные действия к MiCA для снижения рисков потенциально разрушительных и резких изменений бизнес-модели на более позднем этапе, а также для содействия сближению с надзорными органами и обеспечения защиты потребителей», — говорится в пресс-релизе.
Выпускающим стейблкоины организациям нужно:
- обеспечить полное раскрытие информации для клиентов;
- представить публичную бизнес-модель;
- наладить эффективную систему управления, включая менеджмент рисков;
- создать механизм выкупа и иметь достаточные резервы;
- зарегистрироваться в EBA.
В ведомстве отметили, что рекомендации для эмитентов пока носят добровольный характер, однако до начала действия закона не гарантируется и защита инвесторов.
«Напоминаем, что до вступления в силу MiCA стейблкоины и токены электронных денег не являются регулируемыми инструментами, и поэтому потребители еще не пользуются правами и средствами защиты, изложенными в нем», — добавило EBA.
Напомним
«Минфин» писал, что, по словам заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA.
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