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12 июля 2023, 19:14 Читати українською

Европейское банковское управление выпустило рекомендации для эмитентов стейблкоинов

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало «руководящие принципы» для эмитентов стейблкоинов в рамках нормативно-правовой базы MiCA.

Европейское банковское управление (EBA) опубликовало «руководящие принципы» для эмитентов стейблкоинов в рамках нормативно-правовой базы MiCA.►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниДокумент призывает компании подготовить бизнес для соответствия утвержденному 20 апреля законодательству, которое вступит в силу 30 июня 2024 года.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Документ призывает компании подготовить бизнес для соответствия утвержденному 20 апреля законодательству, которое вступит в силу 30 июня 2024 года.

«Заявление призвано стимулировать своевременные подготовительные действия к MiCA для снижения рисков потенциально разрушительных и резких изменений бизнес-модели на более позднем этапе, а также для содействия сближению с надзорными органами и обеспечения защиты потребителей», — говорится в пресс-релизе.

Выпускающим стейблкоины организациям нужно:

  • обеспечить полное раскрытие информации для клиентов;
  • представить публичную бизнес-модель;
  • наладить эффективную систему управления, включая менеджмент рисков;
  • создать механизм выкупа и иметь достаточные резервы;
  • зарегистрироваться в EBA.

В ведомстве отметили, что рекомендации для эмитентов пока носят добровольный характер, однако до начала действия закона не гарантируется и защита инвесторов.

«Напоминаем, что до вступления в силу MiCA стейблкоины и токены электронных денег не являются регулируемыми инструментами, и поэтому потребители еще не пользуются правами и средствами защиты, изложенными в нем», — добавило EBA.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA.

Источник: Минфин
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