Украина может частично принять норм MiCA на первом этапе

Для полноценного запуска биткоин -индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет forklog.

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По его словам, так как страна получила статус кандидата на членство в ЕС, она обязана адаптировать криптовалютное законодательство с учетом европейского регламента регулирования рынка.

Should Ukraine fully adopt the EU's MiCA regulations on crypto assets? That was the key discussion point at the ETH Kyiv meetup. I believe implementing only crucial provisions to facilitate crypto business adaptation to our jurisdiction's regulatory framework is the right way pic.twitter.com/11GEESbqfM — Alex Bornyakov (@abornyakov) May 22, 2023

Однако для более оперативной адаптации бизнеса на первом этапе возможно отложить принятие некоторых положений этого закона, отдав предпочтение постепенному внедрению новых механизмов регулирования.

«Это позволит рынку заработать, а у криптобизнеса в Украине будет достаточно времени для адаптации к новым регуляторным требованиям. Таким образом, наше законодательство уже сейчас будет частично соответствовать европейским стандартам, что позволит избежать чрезмерного регулирования криптоотрасли», — написал чиновник.

Борняков также подтвердил планы министерства по максимально быстрому запуску легального крипторынка в Украине.