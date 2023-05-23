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23 мая 2023, 14:16 Читати українською

Украина может частично принять норм MiCA на первом этапе

Для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, пишет forklog.

Для полноценного запуска биткоин-индустрии Украине достаточно принять только базовые, наиболее важные нормы MiCA.

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По его словам, так как страна получила статус кандидата на членство в ЕС, она обязана адаптировать криптовалютное законодательство с учетом европейского регламента регулирования рынка.

Однако для более оперативной адаптации бизнеса на первом этапе возможно отложить принятие некоторых положений этого закона, отдав предпочтение постепенному внедрению новых механизмов регулирования.

«Это позволит рынку заработать, а у криптобизнеса в Украине будет достаточно времени для адаптации к новым регуляторным требованиям. Таким образом, наше законодательство уже сейчас будет частично соответствовать европейским стандартам, что позволит избежать чрезмерного регулирования криптоотрасли», — написал чиновник.

Борняков также подтвердил планы министерства по максимально быстрому запуску легального крипторынка в Украине.

Источник: Минфин
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