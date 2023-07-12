Суд вернул государству «нефтепровод Медведчука» — Фонд госимущества

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск ФГИУ о признании права собственности за государством на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», расположенную на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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Нефтепровод был выстроен во времена СССР в 1957—1968 годах. После провозглашения независимости он должен был перейти в государственную собственность Украины. Однако этого не произошло. Многие годы этим активом пользовалась российская компания «Транснефтепродукт».

«Украина пытается вернуть этот актив в государственную собственность не первый год», — отмечает ФГИУ.

С 2011 года велись судебные дела, призванные вернуть трубопровод в государственную собственность. Сначала Хозяйственный суд Ровенской области признал право право собственности на украинскую часть нефтепродуктопровода. Правда, в 2017 году он изменил свое решение и признал право собственности на дочернее предприятие «Транснефтепродукта».

В 2017 году НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура приступили к расследованию обстоятельств передачи права собственности. По данным НАБУ, в основе нового решения суда было заведомо ложное заключение инженерно-технической экспертизы.

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В рамках расследования они обратились в суд с ходатайством об аресте актива. В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил это ходатайство. С 2021 года этот актив находится в управлении АО «Укртранснафта».

ФГИУ, одновременно с расследованием правоохранительных органов, предпринял очередную попытку вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году Фонд госимущества подал иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать этот актив за государством. В конце июня суд принял сторону ФГИУ.