monobank вернул $5,5 миллиона клиентов от подсанкционного брокера EXANTE

monobank получил $5,5 млн средств клиентов со счета брокера EXANTE, оказавшегося под санкциями Украины. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram .

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«Мы провели переговоры с брокером, который сразу согласился вернуть их, параллельно мы обратились за помощью к НБУ», — рассказал он.

Гороховский объяснил, что проблема заключается в том, что, несмотря на то, что платеж отправлен со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а клиентам monobank.

«Нам нужно заручиться поддержкой НБУ, что такая транзакция не является нарушением закона о санкциях», — добавил банкир.

Вечером 11 июля банк получил деньги от брокера.

«Все клиенты получили свои деньги», — написал Гороховский 12 июля.

Напомним

На прошлой неделе, а именно 5 июля, Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в список санкций компанию EXANTE, которая является брокером mono invest.

EXANTE — брокерская компания, ориентированная, прежде всего, на пользователей из стран Европы. Брокер начал работу в 2011 году, учредители — Алексей Кириенко, Анатолий Князев и Владимир Масляков. Компания зарегистрирована на Мальте, там же расположен головной офис.

Подразделения функционируют в крупнейших городах Европы, в частности, в Киеве. Брокер управляет более чем 1,5 млрд евро клиентских средств. Собственный капитал — более 200 млн евро. Компания ведет деятельность на основе трех лицензий: Великобритании, Кипра и Гонконга.