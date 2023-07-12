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12 июля 2023, 15:08 Читати українською

Новая почта создаст отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС

Новая почта создаст отдельную компанию под названием Nova Post Europe для развития бизнеса в Евросоюзе. Об этом заявил совладелец компании Вячеслав Климов во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

Новая почта создаст отдельную компанию под названием Nova Post Europe для развития бизнеса в Евросоюзе.
Фото: Новая почта

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Экспансия в ЕС

«Мы росли до того, что у нас появляется Nova Post Europe со своим СЕО и менеджментом», — сказал Климов.

По его словам, тесное взаимодействие с украинским офисом сохранится, но это будет отдельный бизнес-юнит.

Первые полгода экспансией в ЕС руководили менеджеры Украины. Эта модель управления, по словам Климова, уже не достаточно эффективна.

Руководитель новой компании

Генеральный директор новой компании уже избран, однако официально его еще не утвердили.

По словам Климова, это человек из Новой почты, у которого опыт работы в компании почти 20 лет. Среди достижений кандидата Климов назвал создание второй по размеру сети почтаматов в Европе.

Инвестиции

Климов также заявил, что Новая почта до конца 2023 года инвестирует в открытие заграничных отделений более 10 млн евро. При этом в 2024 году инвестиции существенно увеличатся.

Читайте также: Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии

Планы

По словам совладельца Новой почты, компания не ставит перед собой цели, чтобы новые отделения за рубежом в этом году дали заметные результаты. Однако в 2024 году заграничные отделения должны приносить прибыль.

В планах «Новой почты» присутствует во всех странах Европы. Климов отметил, что компания планирует сотрудничать как с местными партнерами, так и развиваться по франчайзинговой модели.

Напомним

Новая почта уже работает в Польше, Германии, Литве, Чехии, Молдове и Румынии.

Новая почта была основана в 2001 году. На сегодняшний день это группа компаний, в которую входят Новая почта, Н П Логистик, платежная система NovaPay и Новая почта Глобал.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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