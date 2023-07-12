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12 июля 2023, 14:25 Читати українською

В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных

Кабинет министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года. Правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы и установило четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года.
Фото: zoda.gov.ua

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В частности, изменения внесены в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения и в Порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

«Во время встреч с бизнесом мы получали неоднократные жалобы на промедление государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными. Своим решением правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Принятые правительством изменения предусматривают:

  • суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Напомним, что критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.
  • предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.
  • применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

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В Министерстве экономики отметили, что для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи.

Среди критериев, в частности — размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т. д.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны удовлетворять двум и более критериям.

Напомним

27 января Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации. Забронировать сотрудников могут компании, отвечающие трем из семи критериев:

  • Предприятие является резидентом «Дія.City».
  • Минимальная сумма платежей в пользу государства. Общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро.
  • Порог валютной выручки. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент 32 млн евро.
  • Предприятия имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список предприятий определяет Кабмин.
  • Предприятия имеют большое значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии определяют профильные министерства или ОГА «с учетом потребностей общин».
  • Отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
  • Размер средней зарплаты на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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