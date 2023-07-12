Курс валют на 12 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 12 июля, курс доллара на наличном рынке прибавил 15 копеек в покупке, а в продаже не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,20 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,25, евро — 40,85−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,30−40,71 грн/евро.

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