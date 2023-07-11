Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
В ПФУ рассказали, какие пенсионеры имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату коммуналки и приобретение топлива
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Кто имеет право на льготу
Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Льгота зависит от дохода
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.
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Необходимые документы
Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.
На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Как обратиться
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
- лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- online — через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал «Дия».
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