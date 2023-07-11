В ПФУ рассказали, какие пенсионеры имеют право на льготу в размере 100% скидки на оплату коммуналки и приобретение топлива

Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Кто имеет право на льготу

Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право прежние:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.

Льгота зависит от дохода

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.

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Необходимые документы

Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.

На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Как обратиться

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов: