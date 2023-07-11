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11 июля 2023, 18:00 Читати українською

Минфин разместил на аукционе облигации на более чем 13 миллиардов

На аукционе 11 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,66 млрд грн, что на 7,66 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

На аукционе 11 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,66 млрд грн, что на 7,66 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 6 млрд грн.
Фото: finbalance.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

11 июля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 8,73 млрд грн под 18,00% с погашением 1 мая 2024;
  • 136,24 млн грн под 18,29% с погашением 2 октября 2024;
  • 1,09 млрд грн под 19,09% с погашением 15 января 2025;
  • 3,70 млрд. грн. под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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