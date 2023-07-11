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11 июля 2023, 17:02 Читати українською

Фонд гарантирования продал активы бывших «дочек» российских банков более чем на 3 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на Прозорро. Продажи продал активы бывших «дочек» российских банков на 3,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на Прозорро.
Фото: slovoidilo.ua

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За год после возобновления продаж банковских активов в условиях великой войны сумма успешных аукционов, по результатам которых заключены соответствующие договоры купли-продажи, составила около 4 млрд грн.

Из них 3,2 млрд грн — или более 80% от суммы — от продажи активов Проминвестбанка и М Р Банка (бывший Сбербанк), выведенных с рынка на второй день полномасштабного вторжения РФ.

В Фонде такие успешные показатели объясняют высоким качеством и ликвидностью активов, ведь эти банки были выведены с рынка не из-за неплатежеспособности. На активы наблюдается высокий спрос.

«У нас есть абсолютно рекордные аукционы, во время которых цена продажи уже на первых торгах росла на 160 и более процентов, а участники торгов упорно соревновались за победу. Но такие лоты — это скорее исключения, ведь 95% активов банков это кредиты», — объяснил директор департамента консолидированных продаж активов Фонда Александр Кульчицкий.

Читайте также: Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Успешные аукционы

В частности, среди успешных аукционов в Фонде гарантирования выделили продажу:

  • здания банка в центре Ивано-Франковска за 70 млн грн (вдвое больше стартовой цены),
  • загородного комплекса в Конча-Заспе за 311 млн грн (+66%),
  • десятиэтажного офисного здания в центре Запорожья за 41,3 млн грн (+40%).
Источник: Минфин
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