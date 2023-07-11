ВАКС конфисковал квартиры в Киеве российского дизайнера Лебедева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов дизайнера и российского блоггера-пропагандиста Артемия Лебедева. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В доход государства взыскали две квартиры в центре Киева:

на Ярославовом Валу, площадью 138 кв. м,

по ул. Саксаганского, площадью 193 кв. м.

Отмечается, что первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую переписал на своего друга-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения рф.

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Лебедев открыто распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. В январе 2023 году он попал под санкции Украины.

В прошлом году дизайнер посетил территорию оккупированного завода «Азовсталь» и фотографировался на крыше оккупированной Запорожской АЭС.

В марте 2023 года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины.