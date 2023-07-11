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11 июля 2023, 14:05 Читати українською

ВАКС конфисковал квартиры в Киеве российского дизайнера Лебедева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов дизайнера и российского блоггера-пропагандиста Артемия Лебедева. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов дизайнера и российского блоггера-пропагандиста Артемия Лебедева.
Фото: t.me/fuckcorruption

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В доход государства взыскали две квартиры в центре Киева:

  • на Ярославовом Валу, площадью 138 кв. м,
  • по ул. Саксаганского, площадью 193 кв. м.

Отмечается, что первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую переписал на своего друга-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения рф.

Читайте также: Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Лебедев открыто распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. В январе 2023 году он попал под санкции Украины.

В прошлом году дизайнер посетил территорию оккупированного завода «Азовсталь» и фотографировался на крыше оккупированной Запорожской АЭС.

В марте 2023 года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 июля 2023, 15:23
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Много трындел по ютубу …
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