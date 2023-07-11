Курс валют на 11 июля: евро на наличном рынке подорожал на 15 копеек, в обменниках — на 10 копеек

Во вторник, 11 июля, курс доллара на наличном рынке прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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В обменниках доллар подорожал на 4 копейки в покупке и продаже. Курс евро вырос на 4 копейки в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,35 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,30−37,29, евро — 40,82−41,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,30−40,70 грн/евро.

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