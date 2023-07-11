Индия может стать второй экономикой мира, расходы по госдолгу США: что нужно знать утром

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Американские индексы выросли в понедельник

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,2%, а индекс Dow Jones увеличился на 0,6%.

Основные фондовые индексы США продемонстрировали рост в понедельник, несмотря на снижение бумаг технологических компаний, которые ранее были главным двигателем для американского рынка акций.

Вчера акции Microsoft, Apple и Alphabet (материнская компания Google) снизились более чем на 1%. С другой стороны, финансовые, энергетические и промышленные секторы были главными драйверами роста американских фондовых индексов.

Волатильность в преддверии ключевого отчета по инфляции в среду и начала сезона отчетности в пятницу вполне ожидаема.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,4%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,3%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,3% и 1,2% соответственно, а японский Nikkei снизился на 0,3%.

Инвесторы в Азии надеются, что данные по инфляции в США на этой неделе поддержат скорое прекращение цикла повышения ставок.

Кроме этого, участники рынка с оптимизмом встретили заявления властей Китая о готовности предоставить господдержку испытывающему трудности сектору недвижимости в стране.

К 2028 году процентные расходы по госдолгу США превысят расходы на оборону

Согласно прогнозам Комитета по ответственному федеральному бюджету США (CRFB), процентные платежи по государственному долгу станут самой быстрорастущей частью расходов федерального бюджета в течение следующих трех десятилетий.

Исследование CRFB показывает, что к концу следующих трех десятилетий процентные платежи могут составить почти 35% от суммы всех федеральных доходов США.

Ожидается, что платежи по госдолгу утроятся с почти $475 млрд в 2022 финансовом году до ошеломляющих $1,4 трлн в 2032 году. А к 2053 году процентные платежи вырастут до $5,4 трлн.

В течение многих лет США могли брать дешевые займы, поскольку процентные ставки оставались исторически низкими. Однако по мере увеличения ставок федеральные займы становятся все более дорогими.

К 2075 году Индия обгонит США и станет второй по величине экономикой мира

К такому выводу пришли аналитики из Goldman Sachs.

Эксперты отмечают, что помимо растущего населения, движущей силой экономического роста Индии является прогресс страны в области инноваций и технологий, увеличение капиталовложений и повышение производительности труда.

Между тем, S&P Global и Morgan Stanley прогнозируют, что уже к 2030 году Индия станет третьей по величине экономикой мира.

Ранее, в первом квартале 2023 года, ВВП Индии увеличился на 6,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания опрошенных Reuters экономистов (рост на 5%).

В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в мире, уступая Германии, Японии, Китаю и США.