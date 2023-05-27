Visa и Microsoft присоединились к CBDC в Бразилии, продажи Trezor выросли на 900%: что нового на рынке криптовалют

Visa и Microsoft присоединились к проекту цифровой валюты Бразилии

Центральный банк Бразилии опубликовал окончательный список участников пилотного проекта CBDC, в который вошли платежный гигант Visa и компания Microsoft.

Регулятор выбирал из 36 заявок, поданных различными организациями и консорциумами. Согласно заявлению ЦБ, в проекте хотели участвовать «более 100 компаний».

В общей сложности отобрано 14 претендентов, среди которых: бразильские банки Santander, Itau Unibanco, BTG Bank, Bradesco, испанский банк Inter и IT-компания 7COMm.

Продажи аппаратных кошельков Trezor выросли на 900% после скандала с Ledger

Производитель аппаратных кошельков Trezor отчитался о росте продаж на 900% за неделю. Всплеск произошел после появления у конкурента Ledger опции восстановления сид-фразы, которая вызвала неоднозначную реакцию в сообществе.

«Мы считаем, что аппаратные кошельки — это холодные хранилища, которые предполагают 100% самостоятельность. Ни на каком этапе они не должны делать сид-фразу доступной ни для кого, кроме пользователя», — заявил глава Trezor Матей Жак.

Представленный Ledger подписной сервис Recover для модели Nano X предусматривает возможность восстановления сид-фразы из резервной копии. Последняя делится на три зашифрованных фрагмента, которые хранят сторонние кастодианы. Пользователь получает к ним доступ через подтверждение персональной идентификации.

Часть сообщества обеспокоили связанные с опцией проблемы безопасности устройства. Теоретически хранители фрагментов могут сговориться и получить доступ к кошельку. Некоторые пользователи предположили, что в прошивке Ledger изначально был предусмотрен бэкдор для извлечения закрытых ключей и это не связано с подпиской на Recover.

Криптобиржа Gemini открыла офис в Ирландии

В рамках расширения за пределы США криптобиржа Gemini открыла вторую штаб-квартиру в Дублине (Ирландия). Компания получила регистрацию местного центробанка.

На встрече с премьер-министром страны Лео Варадкаром основатели платформы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы заявили, что выбрали юрисдикцию из-за надежной системы регулирования, обширного кадрового резерва и сформировавшегося технологического сообщества.

По словам близнецов, на фоне принятия законопроекта по комплексному регулированию рынка криптоактивов (MiCA) Европу ждет «кембрийский взрыв инноваций».

Gulf Binance получила лицензии оператора цифровых активов в Таиланде

Gulf Binance — совместное предприятие между Binance и Gulf Innova Co., Ltd. («Gulf»), что было основано в результате подписания соглашения о создании биржи цифровых активов в Таиланде в 2022 году.

Получив эти лицензии, Gulf Binance сможет работать в качестве биржи цифровых активов и брокера цифровых активов и планирует запуститься в Таиланде в четвертом квартале 2023 года.

Консорциум Fahrenheit выиграл аукцион на управление активами криптобанкрота Celsius

Группа Fahrenheit стала победителем тендера на управление активами обанкротившейся криптолендинговой платформы Celsius Network.

Консорциум сформировали венчурные фирмы Arrington Capital и Proof Group, майнинговая компания US Bitcoin Corp, а также индивидуальные инвесторы Стивен Кокинос (экс-глава Algorand) и Рави Каз.

Группа создаст новую публичную компанию с активами Celsius, полностью принадлежащую кредиторам платформы.

Fahrenheit распределит среди них ликвидные цифровые валюты на сумму примерно $500 млн. Созданное предприятие возьмет на себя управление альтернативными инвестициями Celsius, кредитным портфелем и майнинговым бизнесом.