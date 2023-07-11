ConcordBusiness в топ-3 мобильных приложений Украины: что получают бизнес-клиенты

Мобильное приложение ConcordBusiness от банка «Конкорд» заняло 8-е место в топ-20 приложений для бизнес-клиентов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии по результатам исследования независимого агентства SME Banking Agency. Среди бизнес-приложений Украины — 3-е место. Разберемся, что интересного предлагает банк бизнес-аудитории.

Открытие счета ФЛП онлайн

Через приложение ConcordBusiness можно открыть бизнес-счет онлайн через Дію за 5 минут без визитов в отделение.

Надо зарегистрироваться в приложении и подписать документы Дія.Підпис или КЭП. Это удобно, если ФЛП находится в небольшом городе или за границей.

Если нет Дії, можно добавить фото документов и прийти в одно из отделений банка для подписания документов.

«Мы одни из первых запустили открытие счета ФЛП через Дію, без необходимости сначала открывать личный счет. Мы одни из первых реализовали требования НБУ по структурированному назначению бюджетного платежа. Все классные возможности, позволяющие улучшить опыт клиента при работе в банкинге, мы реализуем быстро. Кстати, сейчас мы тестируем онлайн-открытие счетов юридических лиц и намерены сделать этот процесс удобным и быстрым и для компаний, как уже реализовано для ФЛП», — рассказала СЕО ConcordBusiness Татьяна Дашевская.

В ConcordBank один из лучших тарифов для ФЛП на рынке: открытие, обслуживание и платежи — 0 грн. Клиенты получают премиальную карту-ключ Visa Business Platinum бесплатно.

Топ-функции приложения для бизнеса

Обычно бизнес-клиенты совершают в приложении быстрые операции: платежи, перевод выручки на личную карту, просмотр баланса, шеринг реквизитов. Все остальное в интернет-банкинге на компьютере.

ConcordBusiness ведет разработку функций по принципу mobile first. Приложение имеет почти такой же функционал, как и веб-версия, это удобно особенно сейчас, ведь не всегда есть доступ к компьютеру.

В приложении клиенты могут сформировать выписку за любой период, сгенерировать квитанцию по любой операции, отменить только что отправленный платеж без обращения в поддержку, повторить ранее произведенный платеж.

Функция «Импорт платежей» позволяет загрузить в приложение Excel-файл с платежами и подписать все документы пакетом за один раз.

Подпись документов производится КЭП клиента, выпущенной любым квалифицированным поставщиком услуг. Это безопасно и удобно, ведь не нужно выпускать отдельную подпись для работы со счетами.

В приложении есть возможность управлять картами — бизнесовой и личной. Можно менять лимиты, совершать переводы по номеру карты на карту любого банка Украины.

Подключение продуктов

Банк «Конкорд» известен широкой линейкой всех видов эквайринга и предоставляет своим клиентам интересные предложения на мобильный эквайринг в смартфоне, классические POS-терминалы, интернет-эквайринг. Подать заявку на подключение любого продукта можно онлайн, подписать документы с банком — КЭП.

Доступны заявки на овердрафт, кредиты, гарантии.

А еще можно предоставить доступ бухгалтеру, если отправить ему приглашение.

Поддержка в мессенджерах без ботов

Клиентам удобно общаться с поддержкой в любимых мессенджерах, поэтому ConcordBusiness имеет интеграцию с Telegram и Viber, куда 24/7 клиент может обратиться и получить консультацию от менеджера поддержки.

«Мы не используем ботов. Обратившись за помощью, клиент сразу начинает общение с человеком, не тратя время на так раздражающий выбор темы обращения. Все наши клиенты имеют персонального менеджера. В других банках это считается VIP-услугой, но для ConcordBank каждый клиент самый важный», — говорит Татьяна Дашевская.

Справка: ConcordBank — основа 1-й в Украине открытой экосистемы Concord Fintech Solutions (CFS), в которую также входят цифровой банк NEOBANK, платежный сервис ConcordPay, процессинговый центр ProCard, МПС CordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности «ДоброДій».

Общая сумма благотворительной и гуманитарной помощи ВСУ, больницам, детям от CFS во время войны оценивается в 123,4 млн грн.