«єВідновлення»: Украинцы получили 115 миллионов на восстановление поврежденного жилья

В рамках программы «єВідновлення"1409 заявителей получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ. На счета заявителей было начислено более 115 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Работы все еще очень много — с начала действия программы 10 мая украинцы подали 24 724 заявления. Несмотря на то, что органы местного самоуправления создали 510 комиссий, темпы обработки заявлений недостаточны», — заявил глава ведомства и вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Он призвал общины наладить работу комиссий, напомнив, что правительство направило на реализацию программы 4,4 млрд грн, а также были созданы необходимые механизмы и цифровые инструменты.

Вырученные средства граждане смогут направить на закупки строительных материалов и оплату ремонтных работ.

В общей сложности, с 10 мая, дня запуска программы «Восстановление», подано 24 724 заявлений.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы смогут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье в результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС в рамках программы «єВідновлення».