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10 июля 2023, 14:04 Читати українською

Недостатки платежной системы Revolut в США позволили ворам украсть более $20 миллионов

Недостаток в платежной системе Revolut в США позволил злоумышленникам украсть более $20 млн за несколько месяцев в 2022 году, прежде чем компания смогла закрыть лазейку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Недостаток в платежной системе Revolut в США позволил злоумышленникам украсть более $20 млн за несколько месяцев в 2022 году, прежде чем компания смогла закрыть лазейку.
Фото: finance.ua

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По словам собеседников, лазейку впервые заметили в конце 2021 года, но злоумышленники воспользовались ею только в начале 2022 года.

Проблема возникла из-за отличий между европейской и американской платежными системами: при отклонении некоторых транзакций Revolut ошибочно возвращал средства из своих денег.

Злоумышленники побуждали людей совершать отклоняющиеся дорогие покупки. Деньги, вернувшиеся на счет, можно было обналичить через банкоматы.

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По словам источников, проблема раскрылась только когда банк-партнер в США сообщил компанию, что на ее счетах хранится меньше денег, чем должно было быть. В результате часть денег, а именно $23 млн, удалось вернуть.

Однако, несмотря на это, чистый убыток все равно составил около $20 млн — почти 2/3 годовой чистой прибыли компании за 2021 год.

В Revolut отказались комментировать данную ситуацию.

Напомним

«Минфин» писал, что проживающие в Европе россияне начали жаловаться на ограничение операций по своим карточкам и счетам в банке Revolut.

Источник: Минфин
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