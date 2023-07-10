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10 июля 2023, 12:05 Читати українською

Конфликт Джека Ма с властями Китая обошелся его компаниям в $850 миллиардов — Bloomberg

Конфликт миллиардера Джека Ма с державшим почти три года китайским правительством близится к завершению. За это время компании Ма Ant Group и Alibaba Group Holding потеряли более $850 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Конфликт миллиардера Джека Ма с державшим почти три года китайским правительством близится к завершению.
Фото: retailers.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В пятницу китайские власти заявили, что завершают расследование по Ant. При этом компания, занимающаяся финансовыми технологиями, заплатит штраф в размере почти $1 млрд.

Расследование началось после того, как Ма подверг критике регулирование финансового сектора Пекином в 2020 году, что заставило Ant отказаться от крупнейшего в истории первоначального публичного размещения акций.

Но расходы для Alibaba и Ant не ограничиваются штрафами. После отмены первоначального размещения Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть сделки в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками.

В результате оценка компании, после IPO ожидавшейся на уровне $315 млрд, упала до $78,5 млрд.

Alibaba тоже заметно пострадала, оказавшись в центре кампании китайских властей по усилению контроля над ИТ-сектором. ИТ-гигант в марте объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. Как писала FT, план заранее был одобрен китайскими регуляторами.

Читайте также: Alibaba планирует сократить до 7% всего персонала — Bloomberg

Рост акций Alibaba

Акции Alibaba в пятницу подскочили на 8% на новости о завершении расследования Ant, а ее рыночная стоимость достигла $234 млрд. Но это на $620 млрд меньше пиковой стоимости компании 2020 года.

Сейчас Ма занимает седьмое место среди самых богатых китайцев в рейтинге Forbes с состоянием в $24,3 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 12:22
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«Язык мой враг мой»

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