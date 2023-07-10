Курс валют на 10 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 10 июля, курс доллара на наличном рынке прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро не изменился.

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В обменниках доллар в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 5 копеек. Курс евро вырос на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,35 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,24−37,30, евро — 40,78−41,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,04−40,43 грн/евро.

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