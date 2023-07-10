Украинцы в июне открыли рекордное количество ФОПов за последние три года

После тяжелого для бизнеса периода начала полномасштабной войны украинцы все чаще решаются открывать свое дело — в июне было зарегистрировано более 31 тыс. физлиц-предпринимателей. Это рекордное количество за последние три года. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот».

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Всего за первое полугодие 2023 года украинцы открыли чуть менее 134 тысяч новых дел — это почти 70% от количества открытых ФОПов за весь 2022 год.

Самые популярные сферы деятельности

Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не изменяются. Как в прошлом году, в первой половине 2023 года первое место заняла розничная торговля — ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев.

Вторым по популярности остается КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», наиболее популярным до начала великой войны. В этом году собственное дело завели уже 12 тысяч предпринимателей.

Замыкает троицу «Предоставление других индивидуальных услуг» — в этой сфере начали работать более 8 тысяч ФОПов.

Регионы

Среди регионов лидером по количеству вновь созданных ФОПов в первом полугодии стал Киев — чуть более 19 тысяч.

Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области — почти 12 тысяч и 10 тысяч ФОПов соответственно.

Худшие показатели регистрации — в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых проходят боевые действия.