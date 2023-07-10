В связи с окончанием карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена — Ощадбанк
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В государственном банке напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 637 от 5 ноября 2014 года пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.
До получения ЭПУ пенсионеры — внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.
Физическая идентификация происходит в три этапа
- Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПУ.
- Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПУ и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
- Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПУ.
При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.
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После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.
«Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты», — добавили в банке.
Комментарии - 21
Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:
Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
ты уж как-нибудь определись,
находясь в Польше — есть
у тебя статус ВПЛ или нет…
Для написания комментов на Минфине интернет
у тебя есть, а вот зайти в «Дию» — что-то сильно мешает.
на польский адрес и будет тебе счастье…
Такой нещастный, что дальше некуда…
Если паспорт старого образца — подай в Посольство Украины в Польше документы на замену паспорта гражданина Украины старого образца на паспортную ID-карту.
После получения паспортной ID-карты у тебя появиться возможность доступа не только к сервисам «Дии» но и доступ персональной ЕЦП,
которую сейчас можно прописать в паспортную ID-карту.
Было бы желание решать свои проблемные вопросы,
а варианты решений всегда существуют…
Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы,
но наши хитрожопые беженцы продоложают числиться ВПЛ
и получать дополнителные выплаты от государства, фактически
находять в европейской стране, а не во Львове.
Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:
Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
«В германии например Джоб центр все видит
какую пенсию соц помощь получают люди «
Повторюсь…
«Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы»
Беженец не может быть ВПЛ по определению.
Если в Германии отслеживают выплату укрпенсий или субсидий,
то это никак не относиться к статусу ВПЛ —
временно-перемещённого лица на территории Украины…
статуса ВПЛ у выезжающих, поэтому многие беженцы,
в том числе и в Польше, до сих пор получают ежемесячные
выплаты как ВПЛ, хотя таковыми и не являются.
иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена»
Зачем редакция Минфина публично транслирует враньё — выплаты
пенсий и социальной помощи осуществляет ПФУ, а не Ощадбанк.
Ощадбанк может только временно заблокировать расходные
операции с банковских карт своих клиентов и не более того…
Запишись в штурмовики
и сам выгони всех рашистов
с оккупированных территорий…