Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена — Ощадбанк

В связи с окончанием карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В государственном банке напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 637 от 5 ноября 2014 года пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПУ пенсионеры — внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

Физическая идентификация происходит в три этапа

Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПУ. Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПУ и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПУ.

При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

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После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

«Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты», — добавили в банке.