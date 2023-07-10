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10 июля 2023, 9:02 Читати українською

Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена — Ощадбанк

В связи с окончанием карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В связи с окончанием карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной (адресной) помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Фото: slovoidilo.ua

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В государственном банке напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 637 от 5 ноября 2014 года пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПУ пенсионеры — внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

Физическая идентификация происходит в три этапа

  1. Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное ЭПУ.
  2. Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПУ и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
  3. Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПУ.

При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

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После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

«Отмечаем, что вопросы прекращения или продления начисления пенсионных или других социальных выплат на карточные счета внутренне перемещенных лиц относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие социальные выплаты», — добавили в банке.

Источник: Минфин
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Комментарии - 21

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 9:29
#

Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:

Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
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0
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 9:46
#
А если тебя как ВПЛ государство «потеряло» и у тебя уже нет данного статуса?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 10:37
#
mlp711141

ты уж как-нибудь определись,
находясь в Польше — есть
у тебя статус ВПЛ или нет…

Для написания комментов на Минфине интернет
у тебя есть, а вот зайти в «Дию» — что-то сильно мешает.
+
0
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 11:48
#
Вот сейчас пытаюсь проверить мамин статус ВПЛ. Сайт медленно грузится. А у меня статус ВПЛ потерян, и почему-то меня записали по предпоследнему месту регистрации в Мариуполе, что я там проживаю без регистрации…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 11:49
#
Смени место фактического проживания
на польский адрес и будет тебе счастье…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 12:07
#
Невозможно. У меня нет доступа до своего кабинета в Протидії Здодії Володимиривні через арест моих украинских банковских счетов и неработающий bank-ID. Я оперирую о себе старой информацией, до блокировки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 12:20
#
Mlp711141

Такой нещастный, что дальше некуда…

Если паспорт старого образца — подай в Посольство Украины в Польше документы на замену паспорта гражданина Украины старого образца на паспортную ID-карту.
После получения паспортной ID-карты у тебя появиться возможность доступа не только к сервисам «Дии» но и доступ персональной ЕЦП,
которую сейчас можно прописать в паспортную ID-карту.

Было бы желание решать свои проблемные вопросы,
а варианты решений всегда существуют…
+
+15
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 9:31
#
А что делать пенсионерам ВПЛ, которые проживали в Украине и выехали за рубеж как беженцы? Во Львов каждые три месяца совершать пенсионный туризм?
+
+3
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 10:28
#
Mlp711141

Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы,
но наши хитрожопые беженцы продоложают числиться ВПЛ
и получать дополнителные выплаты от государства, фактически
находять в европейской стране, а не во Львове.

Как сняться с учета ВПЛ в «Дие»:

Чтобы сняться с учета ВПЛ в «Дие», нужно нажать на меню справки ВПЛ,
выбрать пункт «Отменить статус ВПЛ», нажать «Начать» и отправить заявление
на рассмотрение. Так же заявление должно быть рассмотрено в течение 15 минут.
+
+15
Rubi0
Rubi0
10 июля 2023, 10:38
#
Чущь несете, В германии например Джоб центр все видит какую пенсию соц помощь получают люди и дотягивает до минимальной немецкой с вычетом украинских. А другие страны так уже и не платят пособия достаточные для жизни…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 10:57
#
Rubi0
«В германии например Джоб центр все видит
какую пенсию соц помощь получают люди «

Повторюсь…
«Статус ВПЛ и статус беженца — взаимно-исключающие статусы»

Беженец не может быть ВПЛ по определению.
Если в Германии отслеживают выплату укрпенсий или субсидий,
то это никак не относиться к статусу ВПЛ —
временно-перемещённого лица на территории Украины
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 июля 2023, 11:28
#
Пенсии с пропиской Донецк выдавали только со справкой впл, люди жили в Украине, сейчас многие уехали в Европу, либо например с разрушенного Мариуполя — обратно в Донецк. Как получать пенсии? У русских? Все Донецк — Россия?
+
0
Riojas
Riojas
10 июля 2023, 10:41
#
Если пенсионеры выехали за рубеж, то они уже не являются внутренне перемещенными лицами.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 11:00
#
При выезде за границу пограничники не проверяют наличие
статуса ВПЛ у выезжающих, поэтому многие беженцы,
в том числе и в Польше, до сих пор получают ежемесячные
выплаты как ВПЛ, хотя таковыми и не являются.
+
0
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 11:51
#
Моя мама с 2019 года не получала выплат как ВПЛ…
+
+22
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 9:32
#
«Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию
иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена»

Зачем редакция Минфина публично транслирует враньё — выплаты
пенсий и социальной помощи осуществляет ПФУ, а не Ощадбанк.

Ощадбанк может только временно заблокировать расходные
операции с банковских карт своих клиентов и не более того…
+
0
mlp711141
mlp711141
10 июля 2023, 11:52
#
Ага, значит, если моя мама не съездит во Львов, то ей заблокируют счета в Ощаде?
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 июля 2023, 11:00
#
Вас не смущает что у вас часть страны оккупирована и люди не смогут выехать??? или распиаренный наступ провалился и готовимся к сдаче территорий?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2023, 11:03
#
Хватит ныть…
Запишись в штурмовики
и сам выгони всех рашистов
с оккупированных территорий…
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 июля 2023, 11:15
#
А в чем нытье? зафиксировал официальный отказ от территорий, все логично, пусть тепепь Россия платит впл пенсии, которые остались на оккупированной территории запишитесь сами в штурмовики, а я пока лучше в резниковы
+
0
Olimpiec
Olimpiec
10 июля 2023, 11:18
#
Или ты голова не понимаешь что зеленый толкнул людей на получение пособий от оккупантов? куда для тебя такие высокие материи?! я же говорю, ты походу адепт 6−7 контрнаступов, сидя на диване и веришь в силу ф16. Один раз закопаться дали и к ф16 дают время подготовится. Так что фенита.
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