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9 июля 2023, 14:30 Читати українською

НБУ в июне применил санкции к 30 небанковским финучреждениям

Национальный банк в июне применил к 30 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Национальный банк в июне применил к 30 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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Какие нарушения

Речь идет о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.

Кого оштрафовали

В частности, на ООО «ФК «Є Гроші Ком» наложен штраф в размере 1 266 096 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

На АО «ФК «Аверс» наложен штраф в размере 500 тыс. грн. за нарушение требований валютного законодательства.

За ненадлежащее исполнение обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы регулятора информации, необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, штраф в размере 391 тыс. грн. наложен на ЧАО «СК «Киевская Русь».

ООО «ФК «Либерти финансов» — штраф в размере 400 000,00 гривен.

ООО «ФК «Инвеструм» — штраф в размере 255 000,00 грн.

ЧАО «УФГ» — штраф в размере 200 000,00 гривен за нарушение требований подпунктов 1, 2 пункта 5 Постановления № 165 в части необеспечения оборудования помещения отдельного структурного подразделения учреждения системой технологического видеоконтроля.

ООО «ФК «Инвестстандартт», ООО «Страховой брокер «Инсарт», ПО «Ломбард» ООО «Фоксер Продакт» и компания», ООО «Альянс Иншуренс» — штрафы в размере 51 000,00 гривен каждому учреждению за нарушение требований пункта 5 раздела II Правил № 140 и пункта 13 приложения к Правилам № 140 в части неподачи в Национальный банк отчетности по предотвращению и противодействию/представлении в Национальный банк отчетности по предотвращению и противодействию с нарушением срока, установленного Правилами № 140.

ООО «ФК «Масон» — штраф в размере 17 000,00 гривен за нарушение требований части первой статьи 10 Закона Украины «О валюте и валютных операциях и пункта 6 раздела II Правил № 140, заключающийся в допущении существенных ошибок в информации (статистической отчетности)) о валютных операциях.

ООО «ФК «Стармий», ООО «Выбор», ООО «Лайт Лизинг», ООО «Ю.И.Б.» — штрафы в размере 1 700,00 гривен каждому учреждению за нарушение требований пункта 1 части второй статьи 8 Закона № 361 -IХ, заключающиеся в ненадлежащем исполнении учреждениями обязанности встать на учет в специально уполномоченном органе как субъект первичного финансового мониторинга.

ООО «Бигбен Финанс», ПО «Универсальный ломабрд «Денежок», ООО «Кардесрвис», ООО «Кит-Финанс», ООО «ФК «Контракт Плюс», ООО «Лизинг Эксперт», ООО «СБ Малакут», ООО «ФК» Независимые финансы», ООО «Страховой брокер «Симпл иншуранс», ООО «СБ «Гранд иншур», ООО"ФК «ФГИ», ООО «Зет-Финанс», ООО «ЛК «КРИД», ООО «Финансовая компания «Мега кредит», ООО «ФДС Финанс», — письменные предупреждения.

Источник: Минфин
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