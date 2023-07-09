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9 июля 2023, 10:20 Читати українською

Ущерб окружающей среде от агрессии рф составляет 4 млрд гривен ежедневно — Минприроды

Окружающая среда Украины ежедневно терпит ущерб от агрессии оккупанта, за это должна заплатить россия. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Окружающая среда Украины ежедневно терпит ущерб от агрессии оккупанта, за это должна заплатить россия.

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Ущерб окружающей среде

«Один день войны равен 102 млн евро, или 4 млрд гривен ущерба окружающей среде. И это без учета экоцида россии на Каховской ГЭС. Сегодня — 500 дней полномасштабного вторжения россии в Украину. Каждый день мы теряем людей, ресурсы, природные богатства», — сказал он.

На сегодняшний день сумма ущерба окружающей среде уже около 51 млрд евро или 2 трлн гривен, подчеркнул он.

Читайте: Убытки окружающей среды из-за обстрелов россиянами военных объектов в 2022 году достигают почти 300 миллиардов

«Расчеты продолжаются. россия заплатит за каждый день этой войны. За каждое сожженное дерево. Каждый оскверненный клочок украинской земли», — добавил Стрелец. Он сообщил, что инспекторы Государственной экологической инспекции Украины каждый день фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий.

Источник: Минфин
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