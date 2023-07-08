Национальный банк в течение недели, с 3 по 7 июля, купил на межбанковском валютном рынке $6,66 млн и продал $478,51 млн. Чистая продажа валюты составила $471,85 против $520,35 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк снизил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $48,5 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $184,56 млн;
- продал $12 934,37 млн.
Чистая продажа валюты составила $12 749,81 млн.
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Источник: Минфин
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