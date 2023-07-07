Кабинет министров на заседании в пятницу, 7 июля, назначил Евгения Яхния членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщает первый заместитель руководителя
Кабмин разблокировал работу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей
Кабинет министров на заседании в пятницу, 7 июля, назначил Евгения Яхния членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщает первый заместитель руководителя
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«Регулятор игорного бизнеса КРАИЛ снова получил кворум — сегодня назначен новый член (Яхния Евгения). Для этого недавно мы вносили изменения законопроектом № 9052, где убрали коллизию относительно того, кто должен назначать членов КРАИЛ: или Комитет или правительство», — отметил Железняк.
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По его словам, после этого КРАИЛ должен:
- разблокировать выдачу лицензий,
- запустить лицензионные условия для лотерей,
- восстановить остановку лицензий за нарушение их условий,
- запустить систему онлайн-мониторинга деятельности организаторов азартных игр.
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