Кабмин разблокировал работу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Кабинет министров на заседании в пятницу, 7 июля, назначил Евгения Яхния членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Об этом сообщает первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Регулятор игорного бизнеса КРАИЛ снова получил кворум — сегодня назначен новый член (Яхния Евгения). Для этого недавно мы вносили изменения законопроектом № 9052, где убрали коллизию относительно того, кто должен назначать членов КРАИЛ: или Комитет или правительство», — отметил Железняк.

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По его словам, после этого КРАИЛ должен: