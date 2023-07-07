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7 июля 2023, 18:36 Читати українською

Обновленный меморандум с МВФ: Украина откажется от льгот по кредитам для крупного бизнеса

В обновленный меморандум о финансовой и экономической политике в рамках программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) внесли четыре новых структурных маяка, которые должна выполнить Украина для получения третьего транша. Согласно обновленному меморандуму, два из них Украина должна выполнить до конца сентября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В обновленный меморандум о финансовой и экономической политике в рамках программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) внесли четыре новых структурных маяка, которые должна выполнить Украина для получения третьего транша.
Фото: khoda.gov.ua

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В частности, должны заработать статьи Бюджетного кодекса о возобновлении среднесрочного бюджетного планирования, разработке долговой стратегии и ограничении рисков по государственным гарантиям.

Кроме того, украинские власти должны разработать концептуальную записку по программе льготных кредитов «5−7-9», которая должна сместить фокус в поддержку малого и среднего бизнеса путем постепенного исключения из программы льготного кредитования крупных компаний, усиления мониторинга и поддержки адекватных гарантий.

Кроме того, программа сотрудничества с МВФ дополнена еще двумя новыми маяками со сроком выполнения до конца октября этого года.

В частности, Государственная налоговая и Государственная таможенная службы должны подготовить планы действий на краткосрочную и среднесрочную перспективу, охватывающие ключевые области реформ, выявленных в ходе предстоящей диагностики, которые будут включены в более широкую Национальную стратегию доходов.

В указанный срок также должен быть избран и назначен наблюдательный совет «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОДГТС).

Остальные 14 структурных маяков остались неизменными, за исключением переноса на месяц — до конца июля — принятие закона (№ 8401) о возврате к довоенному налогообложению, принятому во втором чтении 30 июня.

Еще пять структурных маяков были своевременно исполнены, констатируется в обновленном меморандуме.

Напомним

«Минфин» писал, что 3 июля в общий фонд государственного бюджета поступил второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда.

Источник: Минфин
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