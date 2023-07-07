Минфин прогнозирует в этом году рост экономики до 3%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июля 2023, 18:01 Читати українською

Минфин прогнозирует в этом году рост экономики до 3%

Министерство финансов рассчитывает, что рост экономики по результатам 2023 года составит до 3%. Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в Facebook.

Министерство финансов рассчитывает, что рост экономики по результатам 2023 года составит до 3%.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Правительству Украины удалось стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию: есть контролируемые бюджетные показатели и стабильные налоговые поступления, снижение уровня инфляции с 26,6% в мае прошлого года до 15,3% в мае 2023 года, рост ВВП по результатам года ожидается на уровне до 3%», — говорится в сообщении.

По убеждению Марченко, чтобы ускорить восстановление и как можно быстрее победить в войне, государство нуждается в иностранных инвестициях уже сейчас. И страхование военных рисков чрезвычайно важно для привлечения в Украину большого частного сектора.

Читайте также: НБУ ожидает улучшения прогноза роста ВВП в 2023-м

«Недавно Европейская комиссия объявила предложение предоставить Украине 50 млрд евро в течение следующих 4 лет. Это мощный сигнал поддержки, за что мы очень благодарны. Мы ожидаем, что страны G7 также присоединятся к финансированию в следующем году», — подчеркнул министр.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Boombarash
Boombarash
7 июля 2023, 19:25
#
Отже в цьому році економіка у фізичному вимірі нахитнеться щє. І судячи зі всього ймовірно на двозначний опказник. Ну як то кажуть: «Амінь. Померла, то померла».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами