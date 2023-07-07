Чиновникам Полтавского ГОКа Жеваго избраны меры пресечения: содержание под стражей или залог от 2 до 60 миллионов

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», принадлежащего Ferrexpo олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки — содержание под стражей или залог от 2 до 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В соответствии с решением судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.

Организатор сделок должен внести 60 млн, остальные — от 2 до 40 млн грн.

В ДБР отметили, что подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но были задержаны и доставлены в суд под конвоем.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора в конце июня сообщили о подозрении руководству правления ЧАО «Полтавский ГОК», начальникам отделов, по которым осуществляли финансовые соглашения предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации.

Читайте также: Швейцария арестовала $113 миллионов на счетах компаний Жеваго

Следствие установило, что должностные лица противоправно завладели почти 400 млн. грн. от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, без соответствующих разрешений продавали щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

Решается вопрос применения указанным лицам меры пресечения. Следователи ДБР инициируют меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет заключения с конфискацией имущества.