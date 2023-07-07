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7 июля 2023, 17:03 Читати українською

Чиновникам Полтавского ГОКа Жеваго избраны меры пресечения: содержание под стражей или залог от 2 до 60 миллионов

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», принадлежащего Ferrexpo олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки — содержание под стражей или залог от 2 до 60 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Печерский суд Киева избрал меры пресечения руководству ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», принадлежащего Ferrexpo олигарха Константина Жеваго, и фирмы-прокладки — содержание под стражей или залог от 2 до 60 млн грн.
Фото: dbr.gov.ua

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«В соответствии с решением судьи, все шесть подозреваемых должны находиться в СИЗО с альтернативой внесения залога», — говорится в сообщении.

Организатор сделок должен внести 60 млн, остальные — от 2 до 40 млн грн.

В ДБР отметили, что подозреваемые пытались избежать контактов со следствием и скрывались, но были задержаны и доставлены в суд под конвоем.

Сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ и Офисом Генерального прокурора в конце июня сообщили о подозрении руководству правления ЧАО «Полтавский ГОК», начальникам отделов, по которым осуществляли финансовые соглашения предприятия, а также руководству фирмы-прокладки, по которой происходили махинации.

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Следствие установило, что должностные лица противоправно завладели почти 400 млн. грн. от добычи и последующей реализации полезных ископаемых государственного значения без соответствующих разрешений.

В частности, без соответствующих разрешений продавали щебеночное сырье, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых.

Наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.

Решается вопрос применения указанным лицам меры пресечения. Следователи ДБР инициируют меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Gonza
Gonza
7 июля 2023, 17:12
#
Чиновник[1], — державний службовець, особа, яку наймає держава на кваліфіковану роботу…
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