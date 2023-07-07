Американские корпорации Mondelez, Mars, и PepsiCo рекордно увеличили продажи в рф — Bloomberg

Американские корпорации Mars, PepsiCo и Mondelez, отказавшиеся уходить с российского рынка, зафиксировали бум продаж своей продукции в рф на фоне выхода конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность компаний за 2022 год.

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Mondelez

В частности, выручка российского ООО «Мон'делис Русь», производящего печенье под брендами «Юбилейное» и Oreo, а также шоколад Alpen Gold и Milka, выросла в прошлом году сразу на 38% — до 92 млрд рублей ($1,1 млрд). Чистая прибыль компании увеличилась в четыре раза — с 6,73 млрд до 27,08 млрд рублей.

Прибыльность увеличилась благодаря ценообразованию, росту объемов проданной продукции и приостановке расходов на рекламу, говорится в годовом отчете компании. Из него следует, что в 2022 году на долю россии пришлось 4% консолидированной выручки Mondelez.

Mars

Выручка ООО «Марс», производящего шоколадные батончики Mars и Snickers, а также корма для животных под популярными марками Whiskas и Pedigree, выросла за год на 14% — до 177 млрд рублей. В то же время чистая прибыль компании подскочила на 58% - до 27 млрд рублей.

PepsiCo

Выручка ООО «Пепсико Холдингс» в россии выросла на 16% — до 186,56 млрд рублей, а прибыль увеличилась в четыре раза, до 37,76 млрд рублей. Производитель напитков указывал, что сделки в России принесут 5% консолидированной чистой выручки в 2022 году по сравнению с 4% годом ранее.

В Mondelez и Pepsi предупредили, что существуют ограничения на перевод средств в россию и из россии. В то же время Bloomberg отмечает, что этим российским подразделениям американских групп наряду с другими местными компаниями придется уплатить введенный в России новый «налог на сверхдоходы» в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над показателем 2018−2019 годов.

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Американские компании остались в россии, поскольку это не запрещено санкциями, но пообещали вести в стране «ограниченную» деятельность, продавая только «основные» продукты.

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта в сентябре заявлял, что компания прекращает продажу в России напитков под брендами 7Up и Pepsi. Но подразделение компании продолжает продавать в России чипсы, молоко, детское питание и квас.

Президент Mars Wrigley Эндрю Кларк также пообещал снизить присутствие компании в россии до минимума, не прибегая к подробностям.

Mondelez заявила, что сократила свою деятельность, прекратила новые капиталовложения, запуск новых продуктов и расходы на рекламу в рф.