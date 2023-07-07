Горючее на АЗС за неделю подорожало на 2-5 грн/л

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июля 2023, 16:01 Читати українською

Горючее на АЗС за неделю подорожало на 2-5 грн/л

В период с 30 июня по 7 июля средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 3 грн/л и составила 47,89 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельное топливо — на 3,44 грн/л до 46,84 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, сообщает отраслевое издание encorr.

В период с 30 июня по 7 июля средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 3 грн/л и составила 47,89 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельное топливо — на 3,44 грн/л до 46,84 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станциях «Укрнафты» бензины и ДТ подорожали на 4,91 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ - до 47,90 грн/л, дизтопливо — до 44,90 грн/л. SOCAR поднял стоимость обычной «пятерки» и дизтоплива на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG подняла цены на все виды горючего на 4,1−5 грн/л, KLO — на 2,8−4,9 грн/л.

Откорректировали цены на горючее в сторону увеличения почти все розничные сети, за исключением станций группы «Приват».

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 июня по 7 июля, грн/л:

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля в Украине налоги на горючее вернулись на довоенный уровень. Так, по возвращении налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за 1 000 литров, на дизтопливо — до 139,5 евро за 1 000 литров.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами