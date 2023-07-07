Горючее на АЗС за неделю подорожало на 2-5 грн/л

В период с 30 июня по 7 июля средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 3 грн/л и составила 47,89 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельное топливо — на 3,44 грн/л до 46,84 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, сообщает отраслевое издание encorr.

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях прибавило 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станциях «Укрнафты» бензины и ДТ подорожали на 4,91 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ - до 47,90 грн/л, дизтопливо — до 44,90 грн/л. SOCAR поднял стоимость обычной «пятерки» и дизтоплива на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG подняла цены на все виды горючего на 4,1−5 грн/л, KLO — на 2,8−4,9 грн/л.

Откорректировали цены на горючее в сторону увеличения почти все розничные сети, за исключением станций группы «Приват».

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 30 июня по 7 июля, грн/л:

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля в Украине налоги на горючее вернулись на довоенный уровень. Так, по возвращении налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за 1 000 литров, на дизтопливо — до 139,5 евро за 1 000 литров.