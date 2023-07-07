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7 июля 2023, 15:02 Читати українською

Изменение цвета автомобиля требует его перерегистрации — МВД

В соответствии с действующим законодательством изменение цвета требует обязательного прохождения процедуры перерегистрации обновленного автомобиля в одном из сервисных центров МВД. Об этом сообщает Правительственный портал.

В соответствии с действующим законодательством изменение цвета требует обязательного прохождения процедуры перерегистрации обновленного автомобиля в одном из сервисных центров МВД.
Фото: pixabay.com

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Автовладелец или доверенное лицо может обратиться в любой сервисный центр, независимо от места жительства или регистрации, со следующими документами:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство регистрации транспортного средства.

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Важно

Если на автомобиль нанесено два и более цвета, то основным цветом транспортного средства считается тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто — это цвет кабины.

Интересно, при регистрации автомобиля в графе «цвет» вписываются только такие: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Источник: Минфин
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