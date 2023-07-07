НБУ фиксирует дальнейший рост ставок по гривневым депозитам

Процентные ставки по срочным гривневым депозитам продолжают расти и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2023 года.

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«Процентные ставки по срочным гривневым депозитам в дальнейшем растут и в большинстве банков уже покрывают ожидаемую инфляцию. Как результат, возросла склонность к сбережениям в национальной валюте и сформировалась тенденция к росту объемов и доли срочных вкладов физических лиц. Улучшение срочной структуры депозитов и дальше снижать угрозы курсовой устойчивости и поддержит постоянное понижение инфляции», — говорится в сообщении.

В Нацбанке также отмечают, что соотношение спроса и предложения на валютном рынке практически не изменилось как по операциям клиентов, так и по собственным операциям банков.

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Интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в июне несколько снизились по сравнению с маем. Отклонение курса серого рынка от официального сохраняется в узком диапазоне.